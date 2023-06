Réprimandes de l’ONU – La Suisse ne contrôlerait pas suffisamment le commerce de l’or Le Haut Commissariat aux droits de l’homme critique la Suisse pour son rôle dans le commerce de ce métal précieux. Jorgos Brouzos

L’or est un métal précieux très demandé. Cette photo montre le dynamitage d’une mine au Pérou. GETTY IMAGES

Le ton est amical. «Excellence», peut-on notamment lire dans la lettre du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, adressée au gouvernement helvétique. Pour l’organe, ce serait un honneur de s’adresser à la Suisse. Or le contenu de la missive est tout sauf anodin. L’instance onusienne veille en effet à ce que les gouvernements améliorent la protection des droits de l’homme dans leur pays et la mettent en conformité avec les normes internationales. L’organisation a examiné à la loupe le rôle de la Suisse dans le commerce international de l’or et a constaté des faiblesses massives.