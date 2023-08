Décision du Conseil fédéral – La Suisse ne délivrera plus de certificat Covid-19 dès septembre Les certificats resteront utilisables pour les voyages. L’application SwissCovid, qui a été suspendue, cessera également de fonctionner.

Cette décision est liée à l’expiration des bases juridiques du certificat Covid numérique de l’UE à fin juin dernier. KEYSTONE

La Suisse ne délivrera plus ni ne vérifiera de certificats Covid-19 à partir de septembre. L’exploitation du système ad hoc cessera à fin août. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de ne pas prolonger l’ordonnance correspondante.

Cette décision est liée à l’expiration des bases juridiques du certificat Covid numérique de l’UE à fin juin dernier, précise le gouvernement dans un communiqué. Dans ce contexte et au vu de la situation épidémiologique stable, la Suisse n’a plus besoin non plus d’émettre des certificats pour faciliter les voyages.

Utilisables pour les voyages

Les certificats Covid suisses déjà disponibles dans l’application ad hoc sont stockés localement. Il sera donc toujours possible de présenter et de contrôler leur code QR. Les certificats resteront utilisables pour les voyages dans l’application ou sous une autre forme (papier, PDF ou capture d’écran par exemple) jusqu’à la fin de leur validité technique (deux ans après l’émission).

L’application SwissCovid, suspendue, cessera également de fonctionner.

ATS

