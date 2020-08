Coronavirus en Suisse – La Suisse ne donne pas de sous pour un vaccin anti-Covid-19 Notre pays est-il avare? Faute des fonds nécessaires, une étude sur la vaccination contre le coronavirus ne peut pas être menée en Suisse. Sébastien Jubin

Pour que la Suisse participe à un vaste programme de tests pour l’élaboration d’un vaccin contre le Covid-19, il manque un financement fédéral de 8 millions de francs, révèle la presse dominicale alémanique. © Odile Meylan VQH

Tout est prêt. Les six grands plus grands hôpitaux helvétiques sont dans les starting-blocks pour une étude à grande échelle du vaccin de la société de biotechnologie Moderna, sur un millier de patients. Selon la «NZZ am Sonntag», le projet est bloqué, faute d’argent. Il manquerait 8 millions de francs. Officiellement, une demande de financement partiel, déposée il y a quatre semaines, est restée lettre morte auprès de la Confédération.