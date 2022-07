Pourquoi avoir proposé de légiférer sur ce sujet?

Le Parti communiste chinois a fait interner plus d’un million de personnes dans des camps de «rééducation», mais on sait très bien que ce sont des camps de travail forcé. Nous ne pouvons pas continuer à profiter de cette situation. Sans compter que pour les entreprises qui ont des usines sur place ou achètent des matières premières là-bas, cela représente un avantage concurrentiel par rapport à celles qui revendiquent une production locale et responsable. L’Union européenne est en passe d’interdire l’importation de produits issus du travail forcé des Ouïghours. Les États-Unis l’ont déjà fait, ainsi que le Canada et la Grande-Bretagne. La Suisse ne peut plus se contenter de tables rondes. On ne peut plus fermer les yeux.