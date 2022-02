Éditorial - La Suisse n’est pas molle mais réaliste

Plus cela chauffe et plus il convient de garder la tête froide. Le premier réflexe en Suisse quand on voit comment la Russie viole de façon crasse l’intégralité territoriale de l’Ukraine, c’est d’être indigné et de réclamer des sanctions. Une telle violation du droit international ne devrait pas rester impunie.

À la réflexion cependant, la colère est mauvaise conseillère. L'ADN de la Suisse, c'est sa neutralité et sa politique des bons offices. Si Berne s'avisait de prendre des sanctions contre la Russie, elle s'alignerait de facto sur les États-Unis et l'UE. Elle perdrait du coup toute possibilité de jouer son rôle d'intermédiaire neutre entre les États-Unis et la Russie.