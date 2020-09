Voile: les jeunes privés de Coupe – La Suisse n’ira pas à Auckland Le gouvernement néo-zélandais a interdit la tenue la Coupe de l’America des jeunes prévue en février 2021 pour des raisons sanitaires liées au Covid-19. Grégoire Surdez

Arnaud Grange ne lâchera pas la barre d’Okalys malgré ce coup d’arrêt L. Von Siebenthal/ OKALYS

Ils ne verront pas la baie d’Hauraki. Le théâtre magique de tant d’affrontements qui ont marqué l’histoire de la Coupe de l’America restera désert en février 2021. La Youth Cup qui devait se tenir simultanément à la 36e édition de la Cup, a été purement et simplement annulée. Alors qu’une quinzaine d’équipes nationales étaient dans les starting-blocks, prêtes à hisser les voiles et à grimper sur leurs foils, le gouvernement néo-zélandais à dit stop.

Parmi les teams marris, frustrés, une équipe suisse grimace particulièrement. Okalys Youth Project du Genevois Nicolas Grange avait mis pas mal d’atouts dans son jeu de voiles pour briller aux antipodes et voguer sur les traces du Team Tilt qui avait brillamment représenté la Suisse à San Francisco en 2013 (4e) et aux Bermudes en 2017 (3e). La finance d’inscription avait été réglée, des sponsors étaient sur les rangs, et des entraîneurs et des équipiers avaient été recrutés…

«C’est vraiment une grosse frustration, témoigne Nicolas Grange. Nous avions vraiment un joli programme d’entraînement avec une très jolie équipe. Nous avons également acheté un bateau assez similaire à celui qui devait être utilisé à Auckland. Et tout ou presque tombe à l’eau suite à la décision du gouvernement. On va tout de même continuer à faire naviguer ces jeunes sur ce foiler 69F, un monocoque fabuleux qui pourrait devenir une référence ces prochaines saisons. Un championnat européen est sur les rails et il est fort probable que le Léman accueille l’une ou l’autre étape de ce circuit.»

Mesures sévères

Ce sera plus qu’un lot de consolation pour Arnaud Grange et ses coéquipiers qui sont victimes d’un gouvernement kiwi particulièrement strict dans sa gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Les conditions d’immigration n’étaient pas compatibles avec la venue d’une ribambelle d’équipes du monde entier. Et quid des équipes professionnelles qui participeront à la Coupe de l’America? Elles sont déjà sur place depuis des semaines dans la bulle naturelle que la Nouvelle Zélande a su créer. Les navires vogueront, a priori…

Les organisateurs de la Youth Cup sont particulièrement désolés par une décision qui ne leur appartient absolument pas. Ils promettent de tout faire pour mettre sur pied une compétition pour les marins de moins de 25 ans dès que la situation sanitaire le permettra.