Inégalités sociales – La Suisse note une augmentation des discriminations raciales La crise sanitaire a déclenché une flambée de racisme et de discours de haine. Presque la moitié des 15 à 24 ans jugent avoir été victimes de discrimination.

La crise actuelle a fait ressurgir des fractures sociales révélées par le mouvement «Black Lives Matter». KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les discriminations raciales touchent toujours plus de jeunes en Suisse. Quarante pour cent des personnes de 15 à 24 ans estiment avoir été discriminées ces cinq dernières années, révèle le dernier rapport du Service de lutte contre le racisme. La pandémie de Covid-19 a attisé le racisme et les discours de haine.

Trente-deux pour cent de la population affirme avoir subi une forme de discrimination ou de violence au cours des derniers cinq ans. Le nombre des discriminations signalées est en hausse au sein des jeunes générations. Il a augmenté de deux points de pourcentage chez les 15-24 ans et de 5 points, à 39%, chez les 25 à 39 ans.

L’augmentation est encore plus significative chez les 40 à 54 ans, où le taux est passé à 30% (+6%), indique mardi le Service de lutte contre le racisme.

Les discriminations ont lieu dans tous les domaines de la vie courante. Mais celles liées au monde du travail, comme la recherche d’emploi et le quotidien professionnel, arrivent en tête de liste. Viennent ensuite, avec une légère tendance à la hausse, le logement et l’école. Les propos racistes et les inégalités de traitement sont les plus fréquents. Les actes de violence physique sont plutôt rares.

Pandémie en cause

Le racisme et les discours de haine se répandent surtout à travers Internet et les médias sociaux. Les théories conspirationnistes, notamment antisémites, prolifèrent depuis le début de la pandémie de Covid-19, note le Service de lutte contre le racisme. La crise actuelle a fait ressurgir, en Suisse aussi, des fractures sociales et les inégalités révélées par le mouvement «Black Lives Matter».

Cette évolution montre que les préjugés négatifs à l’encontre de certains groupes sont latents. Ainsi, parmi les personnes qui ne rejettent pas complètement les préjugés, une sur cinq a des préjugés négatifs à l’égard des musulmans et des Juifs, et une sur dix à l’égard des Noirs.

Un tiers de la population se sent dérangé au travail, dans son quartier ou dans sa vie quotidienne, par des personnes qu’il perçoit comme «différentes».

Mais les voix de ceux qui défendent l’égalité et les droits fondamentaux se font aussi plus fortes. La majorité de la population (58%) perçoit le racisme comme un problème de société à prendre au sérieux. Près d’une personne sur trois estime en outre qu’il faut en faire davantage pour le contrer, selon le rapport.

Lire aussi: Racisme: les Noirs fortement discriminés en France

Mesures balbutiantes

Les mesures contre les discriminations n’en sont qu’à leur début. La protection contre la discrimination et la diversité ne sont pas encore systématiquement prises en compte dans toutes les activités, dans tous les domaines de vie et à tous les niveaux de l’administration, relève le Service de lutte contre le racisme tout en constatant un manque d’orientation stratégique et de moyens financiers.

L’État et la société civile, les internautes et les opérateurs de plateformes doivent travailler ensemble pour trouver des moyens de créer un environnement numérique sûr, exempt de discrimination et de racisme, tout en garantissant la liberté d’expression, conclut-il.

Le rapport du Service de lutte contre le racisme est publié tous les deux ans. L’actuel porte sur les années 2019 et 2020.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.