La Suisse a ouvert lundi un bureau de coopération en République centrafricaine. Avec une présence dans ce pays en crise, la Confédération veut pouvoir mieux utiliser les moyens de la coopération internationale de la Suisse.

Le nouveau bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC) se trouve dans la capitale Bangui, selon un tweet publié mardi sur Twitter. Jusqu’à présent, les activités de la DDC en République centrafricaine étaient coordonnées depuis les pays voisins, d’abord le Tchad puis le Cameroun.



La République centrafricaine est l’un des pays les plus pauvres du monde. L’ancienne colonie française, qui compte environ 4,7 millions d’habitants, dispose de riches gisements de minerai, mais reste néanmoins pauvre. Le pays est secoué depuis des années par des conflits. Plus des deux tiers du pays sont contrôlés par des milices. Plus de 60% de la population, soit environ trois millions de personnes, sont tributaires de l’aide humanitaire.