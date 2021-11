Hockey sur glace – La Suisse perd aussi contre l’Allemagne à la Deutschland Cup L’équipe de Suisse s’est inclinée 3-0 contre l’Allemagne et a perdu son deuxième match à la Deutschland Cup. La sélection de Patrick Fischer affrontera la Russie dimanche à 11h. Cyrill Pasche

Déjà battus par la Slovaquie, Lino Martschini (à gauche) et ses coéquipiers ont été défaits par l’Allemagne en Deutschland Cup. keystone-sda.ch

Cela ne pouvait pas être pire que jeudi, lorsque l’équipe de Suisse a sombré face à la Slovaquie (défaite 7-1). Une réaction face aux Allemands suite à la claque reçue en ouverture du tournoi? En partie, oui. L’attitude globale de l’équipe de Patrick Fischer était meilleure, comme on pouvait s’y attendre. Et devant les filets, le gardien du HC Bienne Joren van Pottelberghe a apporté davantage de sérénité que Philipp Wüthrich (CP Berne) deux jours plus tôt face aux Slovaques.

La Suisse cale sur la fin

Contre l’Allemagne samedi à Krefeld, il y avait déjà 26 tirs à 14 en faveur des Suisses après 40 minutes de jeu, mais malgré tout un score défavorable de 1-0 suite à un but marqué par en powerplay par Tobias Rieder alors que le Fribourgeois Sandro Schmid était sur le banc des pénalités (28e, 1-0).

S’ils ont pris les choses en main durant les deux premiers tiers, les joueurs de Fischer ont par contre calé en troisième période alors qu’il était pourtant question de revenir au score. Ils ont eu besoin de plus 11 minutes pour cadrer un premier tir dans le dernier vingt et solliciter enfin le gardien allemand (52e, Ambühl sur un service de Corvi).

Deux tirs au 3e tiers

Incapables de ramener le danger devant le but allemand (seulement deux tirs en troisième période!), les Suisses n’ont même pas eu le temps de jouer leur va-tout en fin de partie. Un duel perdu trop facilement en zone défensive par Dominik Schlumpf à 109 secondes de la sirène a permis Pföderl de mettre son équipe à l’abri d’une déviation (59e, 2-0). Hager ensuite définitivement classé l’affaire dans la cage vide à 37 secondes du gong (60e, 3-0).

La Suisse concède ainsi un deuxième revers en autant de sorties à la Deutschland Cup. Plus inquiétant, elle a déjà encaissé 10 buts (dont trois dans la cage vide) et n’en a marqué qu’un seul jusqu’ici (Enzo Corvi contre les Slovaques). Dimanche à 11h, elle disputera son troisième et dernier match contre la Russie.

Allemagne - Suisse 3-0 (0-0 1-0 2-0) Afficher plus Yayla Arena, Krefeld. Arbitres: Ansons, Schrader, Hancock et Synek. Buts: 28e Rieder (Noebels, Loibl/ 5 c 4) 1-0, 59e Pföderl (Noebels) 2-0, 60e Hager (Ehliz/ 5 c 6, cage vide) 3-0. Allemagne: Strahlmeier; Wagner, Novak; Ankert, J. Müller; Fohrler, Abeltshauser; Wissmann, Bittner; Noebels, Pföderl, Loibl; Hager, Ehliz, Rieder; Fischbuch, Wiederer, Bergmann; Ehl, Uvira, Jentzsch. Entraîneur: Söderholm. Suisse: van Pottelberghe; Untersander, Alatalo; Schlumpf, Müller; Weber, Frick; Karrer, Riva; Andrighetto, Corvi, Moser; Martschini, Ambühl, Vermin; Fazzini, Schmid, Pestoni; Moy, Eggenberger. Entraîneur: Fischer. Pénalités: 4 x 2’ contre l’Allemagne, 5 x 2’ contre la Suisse, Notes: La Suisse sans Bertaggia (blessé), Thürkauf (suspendu) ni Wüthrich (surnuméraire). La Suisse sans gardien de 58’46 à 59’23.

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.