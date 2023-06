Classement international 2023 – La Suisse perd encore en compétitivité Après avoir atteint le sommet du classement de l’IMD en 2021, le pays doit désormais se contenter de la troisième place derrière le Danemark et l’Irlande. Olivier Wurlod

Pour leur nouveau classement, les experts du Centre de compétitivité de l’IMD à Lausanne estiment désormais qu’après le Danemark (numéro un en 2022), l’Irlande est aujourd’hui plus compétitive que la Suisse. VQH

Le sommet du podium s’éloigne un peu plus pour la Suisse et sa compétitivité. Après un premier recul en 2022, les experts du Centre de compétitivité de l’International Institute for Management Development (IMD) à Lausanne estiment désormais qu’en plus du Danemark (numéro un en 2022), l’Irlande fait mieux que notre pays.