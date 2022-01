Classement pour l’année 2021 – La Suisse perd un point dans la lutte anticorruption

Dans le dernier classement international de la corruption dans le secteur public pour l’année 2021 établi par Transparency International, la Suisse reste en bonne position, même si elle recule du 3e au 7e rang. Elle obtient 84 points sur 100, contre 85 en 2020.

Le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande se placent en tête du classement des 180 pays et territoires, avec 88 points chacun, annonce mardi Transparency International dans un communiqué. En queue de peloton, on trouve une fois de plus la Somalie (13 points), la Syrie (13) et le Soudan du Sud (11).