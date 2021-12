Question juridique – La Suisse peut bloquer le retour de ses citoyens malades Est-il légal d’empêcher les Suisses testés positifs au Covid à l’étranger de rentrer au pays? Cette restriction indirecte des droits fondamentaux fait débat. Lucie Monnat

Un centre de test Covid dans un terminal du Los Angeles International Airport, le 1 er décembre dernier. AFP

Testé positif au Covid en Espagne, Thomas* ne pouvait se permettre de passer sa quarantaine à Madrid. Il est rentré en voiture pour contourner la règle édictée par la Suisse: depuis le 4 décembre, une ordonnance du Conseil fédéral stipule que «les entreprises de transport aérien et les entreprises de transport par autobus doivent refuser l’accès à l’avion ou à l’autobus aux passagers qui ne présentent pas un résultat de test négatif». Cette règle s’applique à toute personne voulant entrer en Suisse âgée de 16 ans et plus, quelle que soit sa nationalité.