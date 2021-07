Quarts de finale de l’Euro – La Suisse peut-elle battre l’Espagne? Lundi face à la France, la victoire de la Nati a effacé le complexe Suisse. Mais la qualité du jeu de l’équipe Suisse sur ce dernier match vous a-t-elle totalement rassuré?

La motivation et la cohésion du groupe feront-elles à nouveau la différence? AFP

Suisse – Espagne

La Nati va-t-elle réitérer son exploit face à L’Espagne? Oui, elle en a les moyens Non, elle nous a trop habitués à l'inconstance Aucune idée Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Belgique – Italie

Dans l’autre quart de finale de ce tableau, Belgique-Italie oppose deux des équipes qui ont fait la plus forte impression, durablement, tout au long du tournoi. Rajeunie, portée par un jeu alerte et les idées offensives de Roberto Mancini, la «Nazionale» rêve d’un titre européen après le seul remporté, en 1968, et deux échecs en finale depuis, en 2000 et 2012. La Belgique a tout pour remporter son premier grand trophée, elle qui a perdu la finale de l’Euro 1980 contre la RFA (2-1). Mais elle risque d’être privée de ses deux meilleurs joueurs, Eden Hazard et Kevin De Bruyne, les créateurs, les inventifs. Alors que l’Italie s’avance au complet, les deux joyaux de la couronne belge ne se sont pas entraînés mardi et l’inquiétude point, même s’il reste du beau monde, à commencer par le petit frère, Thorgan Hazard.

Quelle équipe va remporter le duel Belgique – Italie? L’Italie La Belgique Aucune idée Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Danemark – République tchèque

L’affiche la plus surprenante emmènera les Vikings danois et la République tchèque jusqu’aux rives de la Mer Caspienne, à Bakou. Le supplément d’âme apporté par Christian Eriksen, qui se remet de son arrêt cardiaque en plein match, porte toujours les Danois. Les Tchèques sont guidés par le grand Patrik Schick (4 buts). Cette affiche est plus belle qu’elle en a l’air: elle est la seule du plateau à opposer deux nations ayant déjà soulevé le trophée, en 1976 pour l’équipe d’Antonin Panenka (alors sous la bannière de la Tchécoslovaquie), en 1992 pour la «Danish Dynamite» de Peter Schmeichel, le père de l’actuel gardien danois Kasper Schmeichel, qui rêve de lui succéder au palmarès.

Quelle équipe va remporter le duel Danemark – République tchèque? Le Danemark La République tchèque Aucune idée Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Ukraine – Angleterre

Dans l’autre partie du tableau règne l’Angleterre. Leur première victoire depuis une éternité contre l’Allemagne (2-0) mardi dans le mythique stade de Wembley offre aux «Trois Lions» un match contre l’Ukraine, qui a battu la Suède (2-1 a.p.) à la dernière minute de la prolongation. Les hommes de Gareth Southgate seront favoris à Rome contre ceux d’Andriy Shevchenko, pour la première fois en quart de finale d’un Euro, 15 ans après leur quart de finale de la Coupe du monde en Allemagne... lorsque Shevchenko était encore joueur.

Quelle équipe va remporter le duel Ukraine – Angleterre? L’Ukraine L’Angleterre Aucune idée Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Le programme des quarts Afficher plus Vendredi

18h00 Suisse – Espagne, à Saint-Pétersbourg

21h00 Belgique – Italie, à Munich Samedi

18h00 Danemark – République tchèque, à Bakou

21h00 Ukraine – Angleterre, à Rome

MCO/AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.