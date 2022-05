Guerre en Ukraine

Le PS demande que les avoirs bloqués des oligarques soient versés à l’Ukraine. Or, pour certains experts, la base légale manquerait.

De gauche à droite: Andrei Klischas, Alicher Ousmanov, Suleyman Kerimov et Andreï Melnichenko.

La Suisse a bloqué plus de 7,5 milliards de francs suisses appartenant à des Russes sanctionnés. D’autres milliards viendront encore s’y ajouter. Pour l’instant, ces avoirs sont gelés, mais ils appartiennent toujours à leurs propriétaires. La question suivante se pose: faut-il les exproprier?

C’est précisément ce que demande le Parti socialiste: que l’argent soit mis à la disposition de l’Ukraine pour la reconstruction. Pour ainsi dire en guise de réparation pour la guerre d’agression et les destructions. Dans une motion déposée mercredi, le parti demande au Conseil fédéral «d’adapter les bases légales de manière que la Suisse puisse récupérer de manière autonome les fonds des personnes sanctionnées et les affecter à un but précis».