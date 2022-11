Guy Parmelin vient une nouvelle fois de refuser la vente à l’Allemagne, qui entend les fournir à l’Ukraine, de munitions antiaériennes suisses. Cela a suscité des réactions particulièrement virulentes, jusqu’aux plus hauts sommets de l’État allemand.

Par son refus, la Suisse ferait obstacle à la capacité des Ukrainiens de protéger leurs exportations de céréales ou leurs villes contre les drones kamikazes iraniens. Dans le fond ces arguments sont moraux. Ils culpabilisent la Suisse en la rendant complice d’une famine mondiale, ou des bombardements russes. Certains politiques allemands promettent donc de sanctionner notre industrie d’armement, et veulent que l’Allemagne n’en soit plus la cliente.

«Notre petit pays peut décider de ne pas participer à la course en avant vers la destruction réciproque.»

Relativisons déjà l’importance de cette livraison. Il s’agirait de fournir seulement 12’400 obus pour systèmes antiaériens Gepard. Équipé de deux canons tirant 450 coups à la minute, un seul véhicule Gepard pourrait liquider l’entier du lot en 13 minutes 40. Croire que cette livraison sera décisive à la sécurité de l’Ukraine est illusoire.

Tout se joue donc au niveau des principes. Par leurs intimidations, des députés au Bundestag cherchent à rallier à leur camp l’industrie suisse de l’armement. Derrière elle, PDC et PLR – déjà très agressifs en matière de sanctions et de coopération avec l’OTAN – ne manqueront pas de tenter de faire plier le Conseil fédéral. Ou une nouvelle fois d’obtenir une modification de la loi sur le matériel de guerre. Car M. Parmelin a raison lorsqu’il dit que le droit suisse interdit la livraison demandée par l’Allemagne.

Mais changer la loi pour autoriser la livraison ne la rendra pas compatible avec la neutralité. La reprise sans nuances des sanctions européennes contre la Russie, et maintenant contre l’Iran, lui avait déjà porté une grave atteinte. Avec la livraison consciente de munitions destinées à l’Ukraine, la Suisse annihilerait l’engagement qu’elle offre au monde de ne jamais fournir d’armes à un pays impliqué dans une guerre interétatique. Elle deviendrait de facto un maillon de la chaîne logistique de l’armée ukrainienne.

Crédibilité menacée

On pourra entourer cette livraison de toutes les arguties juridiques et morales que l’on voudra. La Suisse participerait concrètement à l’escalade militaire sur le terrain. Renforcer les moyens ukrainiens – même modestement – incitera les Russes à durcir les leurs. Les dégâts seront alors doubles. Les morts augmenteront, et la Suisse perdra encore de sa crédibilité et de sa marge de manœuvre diplomatique.

Notre petit pays peut, à son niveau, renoncer à aggraver une situation militaire en favorisant un camp. Il peut lancer dans la bataille une discrète diplomatie et de l’aide humanitaire, plutôt qu’une lourde industrie. Il peut décider de ne pas participer à la course en avant vers la destruction réciproque. Telle est la position que la Suisse doit tenir. Elle vaut mieux que les leçons de morale de quelques députés allemands.



Félicien Monnier Afficher plus Président de la Ligue vaudoise DR

