À l’Institut tropical et de santé publique suisse, Meltem Kutlar Joss attend que la Confédération baisse encore ses seuils limite de dioxyde d’azote.

Voilà plus de quarante ans que le centre de documentation LUDOK, à l’Institut tropical et de santé publique suisse dont Meltem Kutlar Joss est la coordinatrice, répertorie les recherches épidémiologiques sur les effets de la pollution de l’air sur la santé. Ces données sont ensuite transmises à l’Office fédéral de la santé publique.

Le NO 2 est un gaz irritant pour le système respiratoire. Plusieurs études ont constaté qu’en cas de pic de pollution, davantage de personnes se rendent aux urgences pour des cas d’asthmes, et il y a une augmentation des décès de malades souffrant de maladies respiratoires chroniques.

Les 200 capteurs vaudois relèvent des moyennes entre 4 et 27 microgrammes/m3 de NO 2 en 2022. Faut-il s’en inquiéter?