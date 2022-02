Vers la fin de la crise? – La Suisse peut rêver de l’exemple danois Le royaume du Nord a levé quasi toutes ses restrictions ce mardi. La Suisse a encore un peu de chemin à faire. Julien Wicky

Pas de masque, pas de pass, la vie reprend «comme avant» au Danemark ce mardi. AFP

Toute boussole indique le nord. Et celle du coronavirus ne semble pas y faire exception, du moins pour le sort réservé à la Suisse, qui finit presque toujours par s’aligner sur le très septentrional Danemark. Porteur d’espoirs en septembre lorsqu’il avait abandonné son pass sanitaire et autres mesures, le royaume les avait douchés deux mois plus tard en annonçant de nouvelles restrictions, préjugeant de la vague qui allait débarquer en Suisse. Or, ce mardi, le Danemark semble retrouver un peu de la vie d’avant en abrogeant la quasi-totalité des mesures en vigueur.