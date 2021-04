Curling – La Suisse peut toujours rêver à Calgary En battant la Corée du Sud 9-3, le CC Genève du skip Peter de Cruz peut toujours terminer sixième du round robin des Mondiaux, et ainsi décrocher son billet pour les quarts de finale. Sport-Center

Peter de Cruz et le CC Genève doivent encore battre la Chine ce vendredi. KEYSTONE

La Suisse peut continuer de rêver aux championnats du monde de Calgary. En s’imposant 9-3 contre la Corée du Sud, elle a rejoint la Norvège (qui s’est inclinée 4-6 contre le Canada) à la sixième place, et peut toujours prétendre obtenir son ticket pour les quarts de finale de ces joutes et pour les Jeux olympiques de Tokyo 2022.

Tout se jouera donc lors de la 22e et dernière session de ces Mondiaux, ce vendredi à 17h (heure suisse). La Suisse affrontera la Chine, qui ne s’est imposée qu’à deux reprises au Canada, alors que la Norvège en découdra avec l’Écosse, classée juste devant elle et d’ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale. Les données du problème sont simples: la Suisse doit battre la Chine, tout en espérant une défaite de la Norvège contre l’Écosse.

Face à la Corée du Sud, le skip Peter de Cruz et ses coéquipiers du CC Genève ont fait la décision au sixième end, en réussissant un «coup de quatre» qui a fait passer le score à 7-2. Les Coréens ont abdiqué au terme du huitième end, alors que les Suisses venaient de placer deux pierres supplémentaires. Score final: 9-3.

