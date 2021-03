Matches de l’équipe nationale – La Suisse peut venir en Romandie cet automne Le Stade de Genève, qui aura un gazon naturel tout neuf dès cet été, s’est déjà positionné. Daniel Visentini Saint-Gall

Le Stade de Genève va installer une pelouse toute neuve cet été, 100% naturelle. Aucune raison pour que la Suisse ne vienne pas jouer des matches en Romandie. ERIC LAFARGUE

À en croire le «Blick», qui s’est fendu dimanche d’un papier racontant pourquoi la Suisse romande se mettait elle-même hors-jeu, l’équipe nationale ne reviendrait pas de sitôt de ce côté-ci de la Sarine. La raison invoquée par le quotidien populaire: le «Plastik», comme c’est écrit, autrement dit l’émergence des gazons synthétiques en Romandie. Le problème, c’est que c’est faux.

Le journal zurichois prend comme exemple notamment la Tuilière et sa pelouse artificielle. C’est vrai, mais dans les faits, l’argument fait pschitt: quand le Lausanne-Sport aura un centre d’entraînement, il est prévu que dans le même mouvement, une pelouse naturelle soit installée à la Tuilière.

La fausse information

Concernant le Stade de Genève, le «Blick» croyait tenir une information en assurant que la pelouse de la Praille serait changée cet été pour un synthétique. Colossale erreur. Dès la fin mai, le revêtement qui existe actuellement sera effectivement remplacé. Mais pas par du «Plastik»: par un gazon naturel! Ou comment expliquer pour de fausses raisons pourquoi Saint-Gall aurait cet automne tous les «petits» matches de la Suisse et Bâle (pour sa capacité) tous les gros, pour longtemps.

Dans la réalité, c’est tout le contraire qui pourrait se produire. Comme le laisse entendre la Fondation du Stade de Genève via son directeur, Luc Rasca. «D’abord, je confirme qu’un gazon naturel va être posé cet été, les travaux commenceront dès la fin de la saison, explique-t-il. Ensuite, je peux dire que la Fondation du Stade a déjà averti l’ASF de son choix de pelouse naturelle et qu’elle s’est positionnée pour accueillir la Suisse cet automne.»

Suisse-Italie, le Graal…

Il se pourrait donc bien que la Suisse joue en Romandie cet automne, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Dans l’absolu, on pourrait imaginer que Genève obtienne le Graal, la rencontre phare: le Suisse - Italie du 5 septembre. Il n’y a pas de fatalité à n’envisager ce match qu’à Bâle. Il y a une forte communauté italienne à Genève et le public répond présent. On rappelle qu’en 2019, quand le match au sommet Suisse-Danemark avait eu lieu au Parc Saint-Jacques, il n’y avait que 18 352 spectateurs, alors qu’il y en avait près de 25 000 (24 766) à la Praille pour Suisse-Irlande.

De plus, avec une pelouse toute neuve, on pourrait même envisager un match amical en plus, sans problème. Sinon, il resterait le Suisse - Irlande du Nord du 9 octobre ou le Suisse - Bulgarie du 15 novembre. Le comité central de l’ASF décidera, il n’a aucune raison de bouder la Suisse romande.