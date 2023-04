Hockey sur glace – La Suisse plie une deuxième fois face à la Slovaquie Pour la deuxième fois en deux jours, l’équipe nationale s’est inclinée face aux Slovaques (ap 2-3), samedi. Une constante lors de ces deux rencontres: un flagrant manque de réalisme. Claude-Alain Zufferey

Huitième défaite de rang pour l’équipe de Suisse. Samedi c’était face à la Slovaquie à Porrentruy. keystone-sda.ch

L’émotion engendrée par le barrage entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds est retombée du côté de Porrentruy. Mais le hockey continue. La Raiffeisen Arena a accueilli samedi la Suisse qui poursuit sa préparation en vue des Mondiaux de Tampere et Riga (12 au 28 mai). Pour la deuxième fois en deux jours, l’équipe nationale affrontait la Slovaquie. Et pour la deuxième fois en deux jours, les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés. Cette fois-ci 2-3 au terme d’une prolongation.

Mis en confiance par leur victoire de la veille, les Slovaques ont mieux débuté la première période, ce qui ne les a pas empêchés de concéder le 1-0 dès la 8e minute de jeu. A la suite d’un lancé de Bertschy qui s’est écrasé sur le poteau, Heim a attaqué la zone du gardien pour lui mettre la pression et pousser le puck au fond. Cehlarik a répondu à la 15e après un belle action offensive et une entrée de zone qui a pris de vitesse toute la défense suisse.

Thürkauf, un but et une pénalité

Dans le tiers médian, une seule réussite a été inscrite. Elle a été l'œuvre de Thürkauf (25e) en power-play, alors qu’il ne restait plus qu’une seconde de pénalité à purger pour la Slovaquie. Ce 2-1 a remis la Suisse dans le sens de la marche. Elle a pris le jeu à son compte se créant les meilleures occasions, sans parvenir à faire le break pour le 3-1. Les Slovaques ont exploité ce manque de réalisme pour revenir à 2-2 par Kudrna (43e). Il a profité d’un engagement gagné par les siens et de la complaisance de Frick et de Hughes.

La fin de la rencontre s’est quelque peu compliquée pour les hommes de Patrick Fischer en raison d’une pénalité de cinq minutes écopée Thürkauf (charge à la tête). En box-play, les Suisses ont bien résisté et ont obtenu le droit de jouer une prolongation, alors qu’il restait encore 81 secondes à purger au joueur de Lugano. Et ce qui devait arriver arriva, après 53 secondes Petras a décroché un tir qui a trompé Hughes.

Cette défaite est la huitième de rang de l’équipe de Suisse. Sa dernière victoire remonte au mois de novembre dernier à Turku face à la République tchèque.



