La ministre suisse de l’énergie Simonetta Sommaruga estime qu’une pénurie de gaz est possible l’hiver prochain en raison de la situation internationale, avertit-elle dans la «SonntagsZeitung». Du côté de l’électricité, la position est un peu meilleure, car la Suisse a une bonne production d’électricité, selon elle.

«Le Conseil fédéral a pris les devants, mais la Suisse n’est pas une île», explique-t-elle. «Personne ne peut garantir qu’il y aura toujours assez de gaz pour tout le monde». Quelque 300’000 ménages se chauffent au gaz en Suisse.

«Si une pénurie de gaz et d’électricité devait se produire, l’énergie serait d’abord rationnée dans l’artisanat et l’industrie», prévient la socialiste bernoise, soulignant que le Conseil fédéral veut épargner les ménages le plus longtemps possible.

Sombre tableau en cas de pénurie

Lukas Küng, le chef de l’Organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise OSTRAL mise en place par la Confédération, dresse un sombre tableau dans le «SonntagsBlick» en cas de pénurie de gaz et d’électricité l’hiver prochain en Suisse: éclairage avec les bougies, trafic routier bloqué, signalisations lumineuses en berne, tunnels fermés et transports publics paralysés.

Seules les infrastructures vitales seraient épargnées. Les hôpitaux disposent d’installations électriques de secours, remarque-t-il. Tout est mis en œuvre pour éviter d’en arriver là, assure-t-il cependant.