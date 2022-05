Football – La Suisse présente son nouveau maillot, avec Roger Federer L’équipe nationale a reçu la visite de l’ancien No 1 mondial lundi à Bad Ragaz (SG). Elle en a profité pour dévoiler le maillot qu’elle portera à la Coupe du monde au Qatar. Valentin Schnorhk Bad Ragaz

Roger Federer et Murat Yakin présentent le nouveau maillot de l’équipe de Suisse. Twitter @nati_sfv_asf

Aux grands moments, les invités prestigieux? Pour la seconde partie de l’énoncé, oui. Roger Federer, bien qu’il ne soit bientôt plus classé à l’ATP, conserve toute son envergure et tout l’encadrement de l’équipe nationale l’a accompagné pour une photo souvenir. Pour la première partie, en revanche, c’est une affaire de goûts et de couleurs. Quoi qu’il en soit, l’équipe de Suisse a un nouveau maillot, et elle l’a présenté en compagnie du Bâlois de 41 ans à Bad Ragaz (SG) lundi.

C’est en effet avec ce chandail que l’équipe nationale, toujours sous contrat avec l’équipementier Puma, ira au Qatar disputer la Coupe du monde, l’automne prochain. Mais elle le portera vraisemblablement dès les matches de Ligue des nations à venir (jeudi en République tchèque, dimanche au Portugal, le jeudi 9 contre l’Espagne et le dimanche 12 face au Portugal).

Ce maillot plaira, ou non. Il rappelle tout du moins les premiers maillots de l’équipe de Suisse, lorsqu’a débuté son partenariat avec la firme allemande, à la fin des années 1990. Le parti pris est assumé, et n’est pas exclusif à la sélection helvétique: «Les maillots domicile de toutes les équipes nationales équipées par Puma en 2022 apportent sur le terrain des tons rétros et une certaine nostalgie du football et donnent un nouveau truc à ces classiques: équipes classiques, matches classiques, maillots classiques», se félicite la firme dans le communiqué diffusé ce lundi.

À noter qu’un autre maillot, version «extérieur» (et logiquement en blanc), sera également dévoilé prochainement. Pas sûr que celui-ci sera cependant présenté par Federer.

