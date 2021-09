Vacances gâchées par le virus – La Suisse prévoit de rapatrier près de 80 malades du Covid Plusieurs personnes ayant contracté le Covid durant leurs vacances à l’étranger ont besoin d’aide pour rejoindre la Suisse. Près de la moitié des malades sont dans les Balkans.

Pour au moins huit personnes, ce rapatriement est considéré comme «urgent». Keystone

La Suisse prévoit de rapatrier de l’étranger quelque 80 personnes souffrant du Covid-19. Le service sanitaire de l’armée en a informé les cantons vendredi. Près de la moitié des malades ont été infectés lors de leurs vacances dans des pays des Balkans.

Pour au moins huit personnes, ce rapatriement est considéré comme «urgent». Tobias Bär, porte-parole de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS), a confirmé à l’agence Keystone-ATS ces informations parues samedi dans les journaux du groupe Tamedia.

«Solidarité»

Le service sanitaire de l’armée a appelé les cantons et les hôpitaux à faire preuve de «solidarité, transparence et bonne foi». Les représentants des cantons, de la CDS, du service sanitaire de l’armée et de la Société suisse de médecine intensive doivent se rencontrer lundi pour discuter de questions de droit, organisationnelles et logistiques, poursuit la CDS.

Actuellement, les patients Covid-19 occupent 33,7% des places disponibles en soins intensifs dans les hôpitaux suisses. Le taux d’occupation global est de 80,30%, selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la santé publique publiés vendredi.

ATS

