Après le séisme, la solidarité – La Suisse prévoit un million de francs pour aider Haïti Le Département fédéral des affaires étrangères a dévoilé mardi le montant de l’aide que Berne entend accorder au pays caribéen touché par un puissant séisme.

Sur l’enveloppe totale prévue pour Haïti, 600’000 francs sont déjà affectés. AFP

La Suisse a prévu une enveloppe totale d’environ un million de francs au titre d’aide d’urgence pour Haïti, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères mardi à Keystone-ATS. Le puissant séisme qui a frappé Haïti samedi a fait plus de 1400 morts.

Sur cette enveloppe totale prévue, 600’000 francs sont déjà affectés. La somme de 500’000 francs va être versée «aux appels de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et de l’ONU (250’000 francs chacun) et 100’000 francs seront versés à la Croix-Rouge Suisse», précise le DFAE. Une cellule de crise avait été convoquée à Berne après le séisme pour déterminer la marche à suivre pour l’aide suisse.

Des équipes spécialisées de l’ambassade de Suisse sont déjà présentes à Port-Salut, dans la région la plus touchée, précise le DFAE. Elles sont à pied d’œuvre pour déployer dans les zones affectées des bâches, ainsi que deux modules de distribution d’eau potable de 5000 litres chacun.

Risques de catastrophes

Des experts ont été mobilisés par l’aide humanitaire suisse. Il s’agit notamment d’architectes, de spécialistes en abris d’urgence et en réduction des risques de catastrophes. Ceux-ci se trouvaient déjà en Haïti dans le cadre des activités de la Direction du développement et de la coopération (DDC).

Le DFAE examine par ailleurs s’il est nécessaire d’envoyer un détachement du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) depuis la Suisse. Le cas échéant, il communiquera en temps voulu, précise-t-il. Plusieurs demandes de mise à disposition de spécialistes auprès des organisations onusiennes sont également en train d’être examinées.

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) a également indiqué mardi qu’elle allait fournir une aide humanitaire à hauteur de 500’000 francs. Les dégâts causés par le tremblement de terre de magnitude de 7,2 sont immenses. Le bilan de la catastrophe devrait encore s’alourdir. Des milliers de personnes ont été ensevelies et certaines sont gravement blessées, souligne l’EPER dans un communiqué.

Destructions immenses

Les destructions ont également été immenses de vue des infrastructures et des habitations. L’EPER est active depuis de nombreuses années en Haïti, notamment dans la région de la Grand’Anse, dans le sud-ouest du pays, qui a été particulièrement touchée par le séisme.

«Des centaines de maisons, d’écoles, d’églises et d’autres bâtiments publics ont été soit complètement détruits, soit gravement endommagés», écrit l’agence humanitaire. D’innombrables personnes se sont retrouvées sans toit et ont tout perdu. La population a donc un besoin urgent d’endroits pour s’abriter et d’installations sanitaires.

Avec une aide humanitaire à hauteur d’un demi-million de francs, l’EPER veut fournir une aide rapide et efficace. Il s’agit «d’approvisionner les personnes concernées en biens de première nécessité les premiers jours ou les premières semaines déjà qui suivent la catastrophe», indique le communiqué.

ATS

