Athlétisme – La Suisse rafle deux médailles d’or aux Championnats d’Europe M20 Audrey Werro a été sacrée championne d’Europe juniors sur 800 m. Puis le relais 4x100 m masculin a été dominé par un quatuor helvétique.

Manuel Gerber, Mathieu Chèvre, Joël Csontos et Jonathan Gou Gomez (de gauche à droite) ont fait triompher la Suisse au relais 4x100 m masculin des Championnats d’Europe M20. Swiss Athletics

Audrey Werro (19 ans) et le relais 4x100 m masculin ont apporté à la Suisse deux médailles d’or aux Championnats d’Europe M20, disputés à Jérusalem. La Fribourgeoise s’est parée d’or sur 800 m, avant d’être imitée par le quatuor composé du Vaudois Jonathan Gou Gomez (17 ans), du Bâlois Joël Csontos (17 ans), du Jurassien Mathieu Chèvre (19 ans) et du Saint-Gallois Manuel Gerber (18 ans).

Audrey Werro a bouclé sa course en 2’03’’38, loin de son record personnel (1’59’’53) mais suffisant pour grimper sur la plus haute marche du podium. La Britannique Abigail Ives (2’05’’89) et la Turque Dilek Koçak (2’06’’21) complètent le podium.

Déjà sacrée championne d’Europe M20 en 2021 puis vice-championne du monde dans la même catégorie l’année suivante, Audrey Werro ajoute une troisième médaille internationale à sa collection.

Chez les hommes, Ramon Wipfli a obtenu l’argent. Dix jours après s’être imposé aux Championnats de Suisse, le Bernois a terminé 2e en 1’47’’20 (à 47 centièmes de son record personnel), derrière le Tchèque Jakub Dudycha (1’46’’76).

Andrin Huber en bronze au décathlon

À ce stade, le bilan helvétique de la journée se révélait déjà plus que satisfaisant. Mais Jonathan Gou Gomez, Joël Csontos, Mathieu Chèvre et Manuel Gerber (18 ans) ont décidé de poursuivre la moisson dorée en prenant la première place du relais 4x100 m masculin. Avec un temps cumulé de 39’’87, ils ont devancé les quatuors néerlandais (40’’14) et allemand (40’’15).

Cerise sur le gâteau: en début de soirée, Andrin Huber (19 ans) a glané le bronze au décathlon. Crédité de 8009 points sur l’ensemble des dix épreuves, pulvérisant au passage le record suisse de la catégorie détenu jusque-là par Simon Ehammer (7851 points), le Saint-Gallois s’est classé juste derrière l’Allemand Amadeus Gräber (8209 points) et l’Autrichien Matthias Lasch (8052 points). Il a notamment réalisé le meilleur temps sur 1500 m (4’20’’40) et établi de nouveaux records personnels sur 100 m (10’’82), 400 m (48’’37) et 110 m haies (14’’14) ainsi qu’au saut en longueur (7,06 m), saut en hauteur (1,98 m), et lancer de javelot (59,15 m).

La Suisse achève ces Européens M20 avec six médailles au compteur (2 en or, 3 en argent, 1 en bronze), ce qui la classe au 7e rang des nations.

