Aide humanitaire – La Suisse refuse d’accueillir les personnes blessées en Ukraine Les cantons se sont déclarés prêts à soigner dans leurs hôpitaux des Ukrainiens et Ukrainiennes blessés. Mais ensuite, un veto a été déposé par le DFAE. Markus Häfliger Stephan Israel

Il n’a pas le droit d’entrer en Suisse: un soldat ukrainien blessé dans un hôpital militaire de Zaporijjia. Photo: AFP

La guerre en Ukraine ne tue pas seulement des milliers de personnes. Les victimes ayant subi des blessures sont également de plus en plus nombreuses. Rien que parmi la population civile, l’ONU a enregistré jusqu’à présent 6520 personnes blessées – dont 533 enfants. L’ONU part cependant du principe que les chiffres réels sont «nettement» plus élevés.