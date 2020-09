Coronavirus – La Suisse repasse la barre des 400 nouveaux cas Le nombre quotidien de nouvelles contaminations au Covid-19 s’élève à 469 ce mercredi, selon le dernier bilan de l’Office fédéral de la santé publique. Un décès et 14 hospitalisations ont également été signalés.

Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 a quasiment doublé depuis mardi. KEYSTONE

La Suisse enregistre mercredi 469 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures, selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Durant les dernières 24 heures, 14 personnes ont été hospitalisées et un décès est signalé.

Après une accalmie lundi (191 cas) et mardi (245), les annonces de contamination reprennent de plus belle mercredi avec 469 nouveaux cas. La Suisse a franchi la barre des 400 nouveaux cas en 24 heures vendredi dernier (405) pour la première fois depuis le printemps. Samedi 425 nouveaux cas avaient été signalés et 444 dimanche.

Durant les dernières 24 heures, 17’565 tests ont été effectués. Depuis le début de la pandémie, le total des décès s’élève désormais à 1735 – 6 sur les 7 derniers jours – et le nombre de personnes hospitalisées atteint 4617 – 14 sur les 7 derniers jours.

Au total, 45’306 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur 1’129’549 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le pays dénombre 2063 personnes en isolement, et 5028 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S’y ajoutent 8496 autres personnes revenant de voyage d’un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

Bilan dans le monde Afficher plus La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 898’503 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 13 h. Plus de 27’631’550 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 18’332’900 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Sur la journée de mardi, 4802 nouveaux décès et 228’717 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 1115 nouveaux morts, le Mexique (703) et le Brésil (504). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 189’698 décès pour 6’328’054 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 2’359’111 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 127’464 morts pour 4’162’073 cas, l’Inde avec 73’890 morts (4’370’128 cas), le Mexique avec 68’484 morts (642’860 cas), et le Royaume-Uni avec 41’586 morts (352’560 cas).

ATS/NXP