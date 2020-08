Coronavirus – La Suisse repasse sous la barre des 100 cas L’OFSP annonce 66 nouvelles contaminations au Covid-19, lundi en Suisse. C'est la première fois depuis le 26 juillet que le nombre de cas quotidiens repasse sous la centaine.

Affiche de l'Office fédéral de la santé publique. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus repasse sous la barre des 100 cas. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) annonce lundi 66 nouvelles infections. Il n'y a pas de nouveau décès.

C'est la première fois depuis le 26 juillet que le nombre de cas quotidiens repasse sous la centaine. Sur les sept derniers jours, le total est de 1095 infections, indique le bulletin d'information quotidien de l'OFSP.

Au niveau des décès, le total reste de 1707. Il n'y a pas non plus de nouvelle hospitalisation. Depuis le début de la pandémie, 4347 personnes ont fréquenté les hôpitaux pour cause de coronavirus.

Case de la quarantaine

La Suisse dénombre toujours 1041 personnes en isolement et 2877 faisant partie de leurs contacts ont été mises en quarantaine. S'y ajoutent 12'388 autres personnes revenant de voyage et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

Depuis le début de la pandémie, 35'616 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 803'725 tests effectués, soit 5,3%.

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) disponibles lundi, le nombre d'applications Swisscovid installées et actives se montait dimanche à 1,21 million.

Application pas actualisée

L'actualisation automatique de ce nombre a été interrompue durant le week-end, a confirmé lundi l'OFS à Keystone-ATS. Avec le but «d'éviter certaines erreurs techniques et des répercussions sur les chiffres publiés», selon l'office. Il n'est pas encore possible de savoir quand l'actualisation automatique durant le week-end reprendra. En semaine, la page dédiée à Swisscovid continuera d'être actualisée quotidiennement.

Dimanche soir, l'OFSP avait de son côté corrigé ses chiffres sur les sources d'infection, publiés vendredi dernier; les boîtes de nuit ne totalisant finalement que 1,9% des nouvelles contaminations. L'office a présenté ses excuses et assuré qu'il allait réexaminer ses procédures internes.

Le bilan de la pandémie de Covid-19 lundi à 13H00 Afficher plus La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 689’758 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 13H00. Plus de 18’109’730 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 10’505’100 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Sur la journée de dimanche, 4168 nouveaux décès et 217’273 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 771 nouveaux morts, le Brésil (541) et les États-Unis (515).

ATS/NXP