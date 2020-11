Bilan dans le monde Afficher plus

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1’235’148 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP vendredi à 13h00. Plus de 48’707’780 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 31’945’500 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Sur la journée de jeudi, 8875 nouveaux décès et 608’869 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. C’est la première fois que le seuil des 600’000 cas enregistrés quotidiennement sur la planète est franchi. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1226 nouveaux morts, l’Inde (670) et le Brésil (630).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 234’944 décès pour 9’610’967 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 161’736 morts et 5’612’319 cas, l’Inde avec 124’985 morts (8’411’724 cas), le Mexique avec 93’772 morts (949’197 cas), et le Royaume-Uni avec 48’120 morts (1’123’197 cas).