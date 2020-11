Ce n’est pas encore la fin de l’alerte Afficher plus

Les chiffres actuels sont toujours sujets à préoccupation, malgré une tendance au ralentissement, a indiqué Stefan Kuster, chef de la division Maladies transmissibles de l’Office fédéral de la santé publique. Il est encore trop tôt pour dire si les mesures prises aux niveaux fédéral et cantonal mènent à un renversement de la tendance.

Il est toujours important de faire en sorte que les données quotidiennes chutent pour soulager les structures hospitalières, a-t-il avancé mardi lors d’un point presse. Ce n’est pas la fin de l’alerte, a-t-il poursuivi.

Les nombres de cas et d’hospitalisations sont toujours élevés mais se stabilisent. Le taux de reproduction du virus est de 1,05. Il doit passer sous la barre de 1, a insisté M. Kuster.

Dans les tests rapides, le taux de positivité est de 24%, ce qui est assez similaire au taux des tests PCR, a-t-il encore indiqué. Les nombres de cas les plus élevés sont toujours observés en Suisse romande, et surtout dans les cantons de Fribourg, du Valais et de Genève.

Les cantons du Valais, du Tessin et de la Suisse orientale sont les plus touchés en termes d’hospitalisations. En comparaison internationale, les chiffres en Suisse sont très élevés, a précisé M. Kuster.

Il a encore indiqué que l’application SwissCovid est téléchargée quotidiennement 2,8 millions de fois. Le nombre d’utilisateurs actifs s’élève à 1,9 million, «un nombre stable», selon Stefan Kuster. Et d’ajouter qu’entre le 2 et le 8 novembre, plus de 7000 codes avaient été transmis via l’application.

M. Kuster insiste sur la nécessité d’installer SwissCovid, de prendre garde à d’éventuels symptômes et de faire le questionnaire en ligne Coronacheck. «Il est important d’identifier tous les cas et tous leurs contacts», a-t-il déclaré.