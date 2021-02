Dans le monde d’après – La Suisse restera-t-elle le pays aux 1100 musées? À l’échelle mondiale, 7 institutions sur 10 s’attendent à devoir prendre des mesures budgétaires pour faire face à la crise. Dans le canton, le château de Chillon a dû licencier afin de freiner son déficit. Florence Millioud-Henriques

À la veille des premières fermetures, le Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne avait verni l’exposition de ses collections permanentes. KEYSTONE

Difficile de faire plus radical comme virage. Parmi les institutions muséales – jugées aussi dangereuses parce qu’elles rassemblent que non essentielles –, certaines se sont transformées en centre de vaccination. Les Turinois retrousseront la manche au Castello di Rivoli, certains Londoniens au Science Museum et le Musée de Dudley sur l’histoire du charbon figure également sur la liste. Fermés, privés de public et de moyens, les musées cherchent donc de nouveaux filons à court et plus long terme.

En Angleterre, le Musée du charbon à Dudley s’est transformé en centre de vaccination. AFP

L’automne dernier, des perspectives de plus en plus critiques ont amené plusieurs établissements américains dans les salles des ventes pour y proposer des pièces de qualité muséale aux enchères. Il y a eu le pape du pop art, Andy Warhol, celui du dripping, Jackson Pollock, mais aussi des Courbet, Matisse, Picasso, Dufy: les sous sont rentrés (Artnet news parle d’un montant de 100 millions de dollars) et la polémique a suivi… soutenue!