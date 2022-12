Tennis – La Suisse réussit son entrée dans l'United Cup Belinda Bencic et Marc-Andrea Hüsler ont permis à la Suisse de mener 2-0 face au Kazakhstan, dans le groupe B de l'United Cup. Les Helvètes ont vaincu respectivement Yulia Putintseva et Timofey Skatov. Robin Carrel

Belinda Bencic a ouvert les feux avec succès. AFP

La St-Galloise a connu quelques difficultés lors de son premier set, avant de gagner facilement le tie-break 7-0. Elle a ensuite déroulé lors de la seconde manche (6-3). Dans la foulée, le Zurichois a laissé la première manche en route contre Skatov, avant de gagner deux sets sur le score de 6-3. Stan Wawrinka et Jil Teichmann auront chacun une «balle de match» vendredi matin face à Alexander Bublik puis Zhibek Kulambayeva, avant un éventuel double mixte décisif en soirée.

L'United Cup, qui se dispute à Perth, Brisbane et Sydney, oppose 18 nations, réparties dans des poules de trois équipes. Les vainqueurs de groupes se rencontreront ensuite pour désigner le qualifié de chaque ville-hôte. Un dernier élu, le meilleur des finalistes malheureux, sera repêché pour les demi-finales. Les deux gagnants de ces parties seront finalement opposés à la Ken Rosewall Arena de Sydney le 8 janvier prochain pour le titre.

Cette compétition dotée de 15 millions de dollars de prize money, la première organisée par la WTA et l'ATP à rapporter des points pour les joueurs (au maximum 500), a remplacé l'ATP Cup, qui avait été organisée par le calendrier masculin entre 2020 et 2022. Six nations ont obtenu leur ticket grâce au classement combiné des femmes, six autres grâce aux classements des hommes et les six dernières autres grâce à une hiérarchie combinée entre les deux sexes.

L'United Cup ne doit pas être confondue avec la défunte Hopman Cup. Cette dernière, disparue en 2019, renaîtra de ses cendres à Nice en juillet 2023. En Australie, la Suisse, après le Kazakhstan, sera opposée à la Pologne de la quasi imbattable Iga Swiatek et d'un certain Hubert Hurkacz, dernier vainqueur de Roger Federer sur le circuit, du 2 au 3 janvier 2023.



Robin Carrel

