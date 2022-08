Mondiaux d’hippisme à Herning – La Suisse rêve de médailles au Danemark En saut, Martin Fuchs, l’olympique Steve Guerdat et leurs acolytes ont des chances et visent surtout un top 5, synonyme de qualification pour les JO. Alban Poudret

Martin Fuchs et «Leone Jei» seront les principaux atouts suisses aux Mondiaux de Herning. KEYSTONE-A

En équitation, les Mondiaux ont lieu tous les quatre ans, comme les JO, c’est donc rare et convoité! Et c’est cette semaine dans la cité danoise de Herning, dans le stade de football et les halles alentour. Pour la première fois depuis 1990, les Mondiaux ne sont pas tous réunis au même endroit, mais il y en a tout de même quatre (sur sept). La suite se déroulera cet automne à Rome et à Vérone.