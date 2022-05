D’après une étude menée par Credit Suisse, le manque de personnel qualifié toucherait plus fortement les cantons suisses alémaniques que romands.

La Suisse manque de bras! Depuis des mois, voire des années, l’alerte est récurrente. Au sortir de la pandémie de Covid-19, cette réalité est de nouveau au centre des préoccupations de nombreux secteurs. Il faut dire que le redémarrage au quart de tour de l’économie suisse a eu pour effet de doper favorablement le marché de l’emploi.

D’après un Jobradar développé par la société x28, il y avait 38% de postes vacants en plus au mois de février 2022 que durant le même mois deux ans plus tôt. «Avec l’explosion du nombre de postes vacants et la baisse marquée du chômage, la tension sur le marché du travail a atteint début 2022 un niveau inégalé en Suisse romande, supérieur au précédent pic de 2019», peut-on lire dans la dernière étude du Credit Suisse sur la Suisse romande.