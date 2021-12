Situation alarmante outre-Sarine – La Suisse romande passe en mode de crise aux soins intensifs

Genève renforce son dispositif, Vaud retarde des opérations, les infirmières donnent l’alerte. La 5 e vague frappe, chargée de fatigue et de stress.

Le personnel hospitalier souffre de plus en plus de ces vagues Covid à répétition. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Alors que tout le monde s’excite sur le virus Omicron, c’est bien la 5e vague Delta qui remplit aujourd’hui les soins intensifs des hôpitaux suisses. On a dépassé cette semaine les 10’000 contaminations quotidiennes et le pic n’est pas atteint. Seule bonne nouvelle, la progression de l’épidémie ralentit quelque peu, mais à un très haut niveau.

Insuffisant pour rassurer l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). «Si des mesures massives et efficaces ne sont pas rapidement décrétées, les médecins devront recourir au triage. Concrètement, cela signifie que des personnes qui ont besoin d’une place en soins intensifs ne l’obtiendront pas et risquent de mourir.»