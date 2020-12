Cyclisme – La Suisse romande tient son équipe cycliste élite La Cogeas Cycling Team servira dès 2021 de tremplin entre les mondes espoirs et professionnels. «Nous avons un bon coup à jouer», se réjouit Laurent Dufaux. Mathieu Aeschmann

Laurent Dufaux, ici au départ du Tour de Romandie 2018, a rejoint Loïc Hugentobler et Ruben Contreras. KEYSTONE

Le cyclisme local peut se frotter les mains en attendant le retour des beaux jours. Ce mardi 8 décembre est née la Cogeas Cycling Team, une équipe élite qui viendra animer le peloton national en 2021 sous l’impulsion de jeunes coureurs romands ambitieux. «On a reçu des CV alémaniques mais l’idée était de promouvoir une vraie identité francophone, explique Laurent Dufaux, qui a rejoint Loïc Hugentobler et Ruben Contreras dans cette aventure de passionnés. Le cyclisme suisse a dernièrement frappé les esprits par sa faculté à sortir de très bons jeunes, à l’image de Marc Hirschi. Mais il manque de structures pour les encadrer à la sortie des juniors. Notre équipe a la vocation d’être une passerelle vers le monde professionnel. Elle est pensée pour entourer ces espoirs, leur concocter un calendrier adapté, leur permettre de développer une façon de courir. Tout ce qui peut aider à matérialiser leur rêve de passer pro.»

Un rêve qui n’a rien d’utopique puisque la «marque» Cogeas a prouvé son efficacité dans le peloton féminin. La championne suisse en titre Élise Chabbey a ainsi fait ses classes chez Cogeas-Compressport Cycling avant de rejoindre une structure de pointe. «Et c’est notre grand atout: on ne part pas de zéro, confirme Laurent Dufaux. Nous pouvons nous appuyer sur un savoir-faire, un parc de véhicules et le service course du Vélodrome de Genève. Ce n’est évidemment pas simple de lancer un tel projet en pleine pandémie. Mais nous avons l’énergie d’une bande de copains passionnés. J’ai toujours considéré comme mon devoir de tenter de redonner au vélo un peu de ce qu’il m’a apporté. Je sais tout ce que je dois aux entraîneurs, aux bénévoles, aux partenaires de l’époque. Ce sont eux qui font vivre notre sport et c’est avec plaisir que nous reprenons le flambeau.»

Concrètement, le double quatrième du Tour de France (96 et 99) rejoint la direction sportive, un poste qu’il occupait depuis deux saisons dans la formation suisse de Continental Tour Akros-Thömus. «On va se partager les rôles à l’interne mais je serai sur les événements. J’aime transmettre ma vision de la course dans le feu de l’action. Pour un jeune entre 19 et 23 ans, c’est important de trouver le bon équilibre dans le calendrier. Nous participerons bien sûr aux courses élites nationales en Suisse mais le but est aussi d’aller se frotter à la densité de la concurrence en France puis de décrocher quelques invitations de la part de l’UCI. Des événements comme Liège-Bastogne-Liège espoirs ou le Tour d’Alsace seraient par exemple de formidables tremplins pour notre équipe.»

Transmettre le goût de la victoire

Aujourd’hui composée de six élites – Rémi Capron, Thomas Clapasson, Loïs Dufaux, Guillaume Gachet, Vincent Roth, Valère Thiébaud – et quatre amateurs: Gabriele Cerato, Damien Fortis, Jonathan Guisolon et Thibault Rossier, la Cogeas Cycling Team pourrait encore se renforcer de quelques éléments. «Mais le plus important, c’est que le projet s’inscrit dans le long terme, insiste Laurent Dufaux. On part pour au moins quatre ans, ce qui va permettre aux plus jeunes d’avoir le temps de progresser. Et puis, rien ne nous empêche de voir plus grand. Je veux transmettre le goût de la victoire, de l’ambition. Alors pourquoi ne pas s’imaginer dans quelque temps en Continental Tour (3e division) ou plus haut.» En voilà, un beau projet.