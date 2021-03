Football – La Suisse sait encore gagner L’équipe de Suisse a martyrisé d’entrée la Bulgarie (1-3), en ouverture du groupe C des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Robin Carrel, Sofia

AFP

Après une année 2020 passée sans gagner un match sur le terrain, Vladimir Petkovic et ses hommes se sont remis dans le bon sens, face à un adversaire presque encore plus faible qu'attendu. Ils ont été cliniques en début de partie et ont su se la rendre facile. Les Helvètes avaient pris la bonne habitude de ne pas trembler face à des adversaires présumés moins bons depuis quelques années. Ils n'ont pas changé après une année à défier des cadors.

La Suisse a réussi une première demi-heure de rêve. Après avoir facilement perforé une défense bulgare terriblement fragile à quelques reprises, les Helvètes ont fait le trou sur leurs deux premières opportunités. Breel Embolo a d'abord fait parler sa puissance pour placer une tête au bon endroit, sur un amour de centre de Ricardo Rodriguez (7e), et marquer ainsi son premier but avec la Nati depuis deux ans moins un jour. Trois minutes plus tard, c'est Haris Seferovic qui a crucifié de près le pauvre Plamen Iliev.

Le 0-1 de Breel Embolo.

Le gardien des Lions n'avait jusqu'ici touché le cuir que deux fois: en allant les chercher au fond de ses filets. Il fera pire sur la troisième. Après un joli relais avec Freuler sur le côté, Shaqiri a débordé et centré fort au premier poteau. Iliev a manqué son intervention et envoyé le ballon sur sa ligne de but. Steven Zuber, arrivé opportunément, n'avait plus qu'à le pousser au bon endroit. 0-3 après treize minutes, la Messe était déjà dite.

Le 0-3 de Steven Zuber.

Une telle avalanche précoce de buts dans un match qualificatif pour un Mondial n'était arrivé qu'à une seule reprise au XXIe siècle en Europe, lors d'un Roumanie-Arménie en octobre 2016 (3-0 après 12 minutes, 5-0 au final). C'est même un record tout court pour l'équipe de Suisse dans son histoire. La Bulgarie avait pourtant construit une muraille de cinq purs défenseurs pour essayer d'embêter les joueurs au maillot à croix blanche le plus longtemps possible. Elle s'est effondrée comme un château de cartes et la troupe de Yasen Petrov n'avait pas vraiment de plan B.

Qualification bien lancée

En même temps, il aurait été bien compliqué de le mettre en place tant la Suisse a confisqué le ballon (plus de 80% de possession lors de la première demi-heure). Seule une erreur de relance de Remo Freuler (46e) a permis à Kiril Despodov de sauver l'honneur. Les hommes de Petkovic avaient appuyé sur le frein un peu avant, mais auraient tout de même pu obtenir un penalty, Seferovic ayant été retenu loin des yeux de l'arbitre juste avant la pause. Dans la foulée, le buteur de Benfica a vu sa tête passer à quelques centimètres du poteau gauche.

Comme en 2018 et en 2020 (à chaque fois 2-0 contre le Portugal et la Géorgie), les Helvètes ont ainsi lancé leur campagne de qualification par une victoire. Ils auraient même pu prendre un peu plus d’avance à la différence de buts dans ce groupe C, où ils devraient disputer la première place à l’Italie, s'ils n’avaient pas desserré leur étreinte en cours de partie. Heureusement, Yann Sommer (61e) et Xhaka (76e) ont veillé pour ne pas avoir à trembler pour les trois points. C’est de toute façon à la fin du bal qu’on comptera les buts...

Bulgarie - Suisse 1-3 (0-3)

Sofia, Stade Vassil Levski, 0 spectateur (huis clos). Arbitres: Dabanovic, Djuric/Tordorovic (Mont).

Buts: 7e Embolo 0-1. 10e Seferovic 0-2. 13e Zuber 0-3. 46e Despodov 1-3.

Bulgarie: P. Iliev; Dimov, Bozhinov, Zanev; Popov, Malinov (71e Chochev), Kostadinov, Cicinho (73e Tsvetanov); Yomov (70e I. Iliev), Despodov (49e Delev); D. Iliev (46e A. Iliev).

Suisse: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler (86e Sow), Xhaka, Zuber (75e Zakaria); Shaqiri (75e Vargas); Seferovic (86e Gavranovic), Embolo (90e Mehmedi).Notes: la Suisse sans Steffen ni Schär (blessés).

Avertissements: 54e Akanji (jeu dur). 68e Cicinho (anti-jeu).