Priorité à la cyberdéfense – La Suisse se dote d’un office fédéral pour la cybersécurité Face à la multiplication des cyberincidents, la Confédération transforme le Centre national pour la cybersécurité en une structure à part entière.

L’office fédéral pour la cybersécurité aidera la population et les acteurs économiques à gérer les cyberincidents. Keystone

Le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) deviendra un office fédéral à part entière. Et il sera rattaché au département de la défense. Le Conseil fédéral a précisé vendredi la nouvelle organisation.

«La cybersécurité a beaucoup gagné en importance», a souligné la ministre de la Défense Viola Amherd devant les médias. «C’est devenu un sujet prioritaire.» Compte tenu de cette évolution, le NCSC sera transformé en un office à part entière. «Le Conseil fédéral entend ainsi montrer l’importance de cette thématique.»

La ministre de la Défense Viola Amherd a souligné devant les médias que «la cybersécurité a beaucoup gagné en importance». KEYSTONE/Anthony Anex

Créé en 2019, le NCSC est rattaché au département des finances. Son successeur dépendra du département de la défense. Les structures précises, ainsi que les possibilités de synergies et d’interfaces avec d’autres services fédéraux, devront-elles être élaborées d’ici à fin mars.

Gérer les cyberincidents

L’office disposera d’une septantaine de postes de travail, a précisé la conseillère fédérale. Ses activités resteront inchangées par rapport à celles du NCSC.

Il s’agira d’aider la population et les acteurs économiques à gérer les cyberincidents, de mettre à disposition un guichet national unique pour le signalement des cyberattaques et les questions sur le sujet, de diffuser informations, avertissements et mesures de protection concernant les cybermenaces, de sensibiliser le grand public et d’assurer la protection de l’administration fédérale.

L’office demeurera une unité civile de l’administration fédérale. Le DDPS a été chargé d’indiquer comment il entend renforcer le domaine de la sécurité civile tout en le délimitant par rapport aux tâches militaires qu’il assume. La transformation impliquera des coûts supplémentaires, qui seront définis lors du budget 2024.

ATS

