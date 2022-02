L’invité - La Suisse se gouverne de plus en plus à l’aide d’initiatives

Par deux fois, en peu de mois, la population suisse a affirmé sa préoccupation pour la santé publique, en soutenant d’une part l’initiative pour un renforcement des soins infirmiers et d’autre part celle de l’interdiction de la publicité pour le tabac ciblant les jeunes.

Ces initiatives obtiennent un soutien de la population et des cantons, alors même que les autorités fédérales leur opposaient un contre-projet indirect. Elles s’inscrivent par ailleurs, toutes deux, dans le domaine de la santé publique.

«Les majorités composites qui nous gouvernent sauront-elles en tirer la leçon?»

Se dirige-t-on pour autant vers une société hygiéniste, dans laquelle les libertés se rétréciraient comme peau de chagrin, l’État empiéterait sur notre sphère personnelle, deviendrait centralisateur et omnipotent? Ce futur apocalyptique décrit par les opposants n’a pas effrayé une majorité d’électeurs qui a soutenu ces initiatives.

Il faut reconnaître que s’opposer au développement des soins infirmiers ou encore à la lutte contre le tabagisme étaient des entreprises délicates. Les arguments de diversion n’ont pas suffi. Le défaut de volonté politique a été sanctionné par le peuple. Les propositions alambiquées des autorités fédérales, cherchant à ménager les intérêts particuliers d’une économie sectorielle ou à sauvegarder des pratiques d’organisation dépassées, ont été recalées dans les urnes.

Les majorités composites qui nous gouvernent sauront-elles tirer la leçon de ces corrections de défaut de gouvernance? Il est permis d’en douter. Aux Chambres fédérales, les groupes de pression agissant dans le domaine de la santé publique sont puissants et bien établis. L’action des cigarettiers, relayée par les milieux de défense de l’économie, était parvenue à limiter au minimum la législation dans le domaine.

Intérêts particuliers et bien commun

La liberté du commerce, la menace sur les emplois ont longuement servi à accréditer les intérêts particuliers de cette industrie pour partie du bien commun. Il n’a nullement été question d’interdire la culture du tabac ou la vente de ses produits. Mais cibler une population particulièrement vulnérable, les jeunes, au travers d’une publicité insidieuse, n’avait pas été jugé problématique par la majorité politique à Berne.

Nos dirigeants sont élus pour promouvoir le bien commun. Il est regrettable que la défense des intérêts particuliers, surtout lorsqu’ils sont nuisibles à la santé publique, oriente les décisions politiques. Il aura fallu une mobilisation populaire pour donner ses lettres de noblesse à la prévention du tabagisme chez les jeunes. Coûteuse en énergie et en argent, cette pratique contribue à marquer le temps démocratique de sa légendaire lenteur.

Les droits populaires sont, plus que jamais, parties intégrantes du système politique suisse et vont jouer dans le futur un rôle toujours plus en vue.

René Knüsel Afficher plus Politologue

