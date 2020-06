Étiquetage des produits alimentaires – La Suisse se met aux couleurs pour repérer les aliments sains Trop de sel, de sucre ou de gras? Le Nutri-Score permet de s’informer en un coup d’œil. Coop et Migros vont l’essayer sur trois gammes de produits. Caroline Zuercher

Le système Le Nutri-Score est basé sur une formule scientifique qui prend en compte les aspects positifs (par exemple la teneur en fruits) et négatifs (comme le sucre) d’un aliment. AFP

Vert foncé, vert clair, jaune, orange ou rouge-orange? Ces étiquettes, accompagnées d’une lettre allant de A à E, vont de plus en plus fleurir sur vos aliments. Il s’agit du Nutri-Score, dont le but est de comparer les produits en un clin d’œil. Et de savoir, par exemple, si un yogourt est plus sain qu’un autre. L’instauration d’un tel système est demandée de longue date par les associations de consommateurs. Migros et Coop font un pas dans leur direction. Les deux distributeurs vont le tester sur trois gammes de produits dès le mois d’août.