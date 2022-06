Basketball – La Suisse se prend les pieds dans le tapis à Chypre Battue 71-63 à Nicosie en pré-qualifications pour l’Euro 2025, l’équipe de Suisse devra gagner en Irlande dimanche. Sinon… Jérémy Santallo

Jonathan Kazadi (à dr.) et les Suisses ont manqué leur match à Nicosie. FIBA

Vaincue 71-63 à Chypre jeudi soir, l’équipe de Suisse s’est mise sous pression avant son déplacement en Irlande. Pour disputer la deuxième partie des qualifications vers l’Euro 2025, il faudra gagner ou perdre au maximum de dix points dimanche. Sinon, les calculettes seront de sorties et avec les autres groupes dans l’équation, rien ne sera impossible…

Tout n’a pourtant pas si mal commencé pour les hommes de Ilias Papatheodorou. Derrière leur connexion Jonathan Kazadi - Michel-Ofik Nzege et un shoot primé de Boris Mbala, les Helvètes ont pris les commandes (10-6). Mais les Chypriotes, notamment par Zayd Muosa, ont trouvé de l’adresse au loin pour aligner un 8-0 (16-20), interrompu par l’ancien arrière fribourgeois Robert Zinn d’un tir derrière l’arc.

Avec sa pléiade d’absents – Natan Jurkovitz, Jonathan Dubas, Paul Gravet et Marco Portannese, qui a quitté le rassemblement avant la rencontre par peur de se blesser et ainsi ne pas trouver de club dans le futur –, Ilias Papatheodorou a dû se résoudre à beaucoup faire jouer certains éléments en première mi-temps, dont Killian Martin. Et lorsque le joueur neuchâtelois est sorti (23-28), Chypre a profité du passage de son remplaçant Petar Kozic pour recoller au tableau d’affichage.

Retour manqué

À la pause (43-40), punie derrière ses changements défensifs, la Suisse avait déjà encaissé autant de points que lors de la victoire (66-43) face à ses mêmes Chypriotes à Fribourg, en février dernier. Mais cela n’a apparemment pas été suffisant pour piquer Roberto Kovac et ses partenaires dans leur orgueil. Restés au vestiaire, ils ont encaissé un 5-0 en début de seconde mi-temps. Et après une mésentente avec un coéquipier, Selim Fofana a écopé d’une faute antisportive (51-42). C’était alors franchement mal embarqué.

Annoncé absent en raison de l’accouchement imminent de sa femme, Arnaud Cotture a répondu à l’appel de la sélection pour arriver in extremis à Nicosie. Le pivot d’Olympic a tenté d’apporter l’énergie qu’il lui restait, à côté d’un Michel-Ofik Nzege au four et au moulin (17 points et 11 rebonds), d’un Boris Mbala maladroit mais vaillant (4 points et 12 rebonds) et d’un Jonathan Kazadi bien trop seul à la création (17 points et 8 assists). Mais la Suisse, revenue à 67-63 à 47 secondes du terme, a finalement échoué.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.