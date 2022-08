Risques de pillages – La Suisse se prépare à des scénarios extrêmes en cas de pénurie Une coupure de réseau pourrait avoir des conséquences importantes, prévient le président de la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police.

Si des coupures de réseau devaient survenir, les forces de sécurité seraient aussi sollicitées, indique le président de la CCDJP Fredy Fässler, ici à Saint-Gall en avril 2022. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

La Confédération et les Cantons se préparent à des scénarios extrêmes en cas de pénurie d’électricité l’hiver prochain. Il n’est pas exclu que, dans des cas extrêmes, la population se rebelle, ou qu’il y ait des pillages.

Ainsi, une coupure de réseau ou un black-out auraient des conséquences importantes, a déclaré Fredy Fässler, président de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), dans une interview accordée samedi au «Blick».

Dans un tel cas, il ne serait plus possible de retirer de l’argent au bancomat, plus possible de payer par carte au magasin ou de faire le plein dans les stations-service. Tous les chauffages ne fonctionnent plus et les rues sont plongées dans l’obscurité. Le pays doit se préparer à de tels scénarios extrêmes, estime Fredy Fässler, qui ne s’attend toutefois pas à ce qu’ils se produisent.

Lacunes comblées

En 2014 déjà, les forces de sécurité s’étaient préparées, dans le cadre d’un exercice, à une situation de pénurie d’électricité et de black-out. D’importantes lacunes avaient alors été découvertes.

Il manquait par exemple des groupes électrogènes de secours pour la police, les hôpitaux et les infrastructures critiques. Les lacunes ont été comblées au cours des dernières années. L’État est en outre prêt à mettre de l’argent liquide à disposition des citoyens s’ils ne peuvent plus payer par carte dans les magasins.

Pour être mieux préparés, les Cantons demandent à être davantage impliqués dans la prévention. La Confédération se concentre actuellement très fortement sur l’approvisionnement en énergie et sur l’économie. Mais si des interdictions, des contingentements ou des coupures de réseau devaient survenir, les forces de sécurité seraient aussi sollicitées.

Implication des Cantons

La sécurité a été oubliée jusqu’à présent. C’est pourquoi les Cantons ont réagi afin d’être impliqués dans les travaux de planification. Le secrétaire général et le président de la CCDJP siègent désormais à l’état-major fédéral de protection de la population.

Le secrétaire général de la CCDJP est également représenté au sein du comité de pilotage des conférences des directeurs cantonaux des Cantons. Les directeurs cantonaux de justice et police peuvent ainsi faire valoir directement les intérêts et les craintes des Cantons en matière de sécurité.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.