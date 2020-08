Coronavirus et pays à risque – La Suisse se prépare à mettre la France sur sa liste rouge Le nombre de nouvelles infections en France est tout proche du seuil fatidique exigeant une mise en quarantaine. Les cantons envisagent les restrictions à venir… et les exceptions. Louis Viladent

La liste des pays considérés «à risque» par la Suisse s’allonge un peu plus chaque semaine. Lorsqu’un État dépasse les 60 cas de coronavirus pour 100’000 habitants sur une période de quatorze jours, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) le place sur sa liste rouge. Ce dimanche, la France en comptait 59,8, soit une bonne vingtaine de plus qu’il y a une semaine. La France va-t-elle passer en zone rouge? «C’est une possibilité», concédait vendredi déjà Yann Hulmann, porte-parole de l’OFSP. Et cette perspective se rapproche de jour en jour.