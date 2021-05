Accord-cadre avec l’UE – La Suisse se prépare à un éventuel échec Le Département de la justice examine comment adapter autant que possible ses lois à celles de l’UE, afin d’éviter des sanctions en cas de retrait de l’accord-cadre.

Guy Parmelin a rencontré la présidente de l’UE fin avril à Bruxelles (photo d’archive). Keystone

Compte tenu de l’éventuel échec de l’accord-cadre, le Département de la justice examine où la Suisse pourrait aligner volontairement et unilatéralement sa réglementation à celle de l’Union européenne, rapporte la NZZ am Sonntag.

Selon le journal, une analyse des différences juridiques entre la Suisse et l’UE doit être faite d’ici le 19 mai. Le projet navigue dans l’administration sous le terme «Stabilex», un nom qui suggère l’objectif du Conseil fédéral: stabiliser la voie bilatérale après le retrait de l’accord-cadre.

En adaptant autant que possible ses lois à celles de l’UE, la Suisse réduirait la portée d’éventuelles piques de Bruxelles. En même temps, elle montrerait qu’elle est toujours intéressée à poursuivre fructueusement la voie bilatérale et adhérerait autant que possible aux règles du marché intérieur de l’UE, même sans accord-cadre et sans l’autorité de la Cour européenne de justice.

ATS

