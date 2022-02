Invasion de l’Ukraine – La Suisse se tortille sur les sanctions contre la Russie

Le Conseil fédéral va un peu plus loin que les mesures qu’il avait prises après l’annexion de la Crimée.

«C’est un triste jour comme on ne l’a pas vu depuis longtemps», déplore le président de la Confédération, Ignazio Cassis.

Un gros mal de crâne. C’est avec ce symptôme qu’on ressort de la conférence de presse du Conseil fédéral sur les sanctions suisses prises contre la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine. Car la Suisse ne prend pas formellement de sanctions mais adopte en fait des mesures de non-contournement des sanctions de l’Union européenne. Cela revient peu ou prou au même, mais cela permet de respecter la neutralité helvétique et de ménager la susceptibilité russe.

Commençons par le plus clair: les déclarations fermes de condamnation. «C’est un triste jour comme on ne l’a pas vu depuis longtemps», déplore le président de la Confédération Ignazio Cassis, pour qui le continent européen a connu déjà trop de guerres. Il dénonce «la violation massive du droit international», regrette «la renaissance d’une politique de puissance» et exhorte la Russie à retirer ses troupes. La Suisse propose dans le même souffle ses bons offices.