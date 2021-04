Football – La Suisse s’en sort bien en République tchèque Supérieures dans le jeu, les joueuses de Nils Nielsen ont égalisé à la 90e minute grâce à un penalty de Crnogorcevic (1-1). Elles sont en position favorable avant le match retour (mardi à Thoune) dans ce barrage qualificatif pour l’Euro 2022. Ugo Curty

L’égalisation des Suissesses

Les Suissesses ont réussi la première partie de leur mission dans leur barrage pour l’Euro 2022. Les joueuses de Nils Nielsen ont obtenu le nul en République tchèque vendredi (1-1). Elles seront virtuellement qualifiées au coup d’envoi mardi soir à Thoune (20h).

Échec et mat

Rien n’a pourtant été simple pour la Nati sur la pelouse du stade de Chomutov. La Suisse a longtemps été menée malgré de nombreuses occasions dangereuses. Très agressives et plus solides physiquement, les Tchèques pensaient avoir réussi le coup parfait en marquant sur leur seule véritable «occasion». Au retour des vestiaires, Katerina Svitkova a transformé un penalty consécutif à une intervention ratée de Julia Stierli (49e).

Lucie Martinkova (à droite) et les Tchèques ont posé de gros problèmes aux Suissesses. Getty Images

Ce goal a ensuite permis à la sélection de Karel Rada de se replier pour tenir cet avantage. Privées d’espace, les Suissesses ont manqué de percussion pour surprendre le bloc tchèque. Le triple changement effectué avec les entrées des jeunes Fölmli, Xhemaili et Marti (moins de 20 ans de moyenne d’âge) à l’heure n’a pas suffi pour insuffler un soupçon d’insouciance.

Déchets devant les buts

Ana-Maria Crnogorcevic a permis à son équipe d’égaliser à la dernière minute, sur un deuxième penalty (90e). Une réussite tardive qui a autorisé à effacer les regrets accumulés en première mi-temps. Jana Petrikova avait dévié le ballon sur sa propre barre (6e), avant que Crnogorcevic, déjà elle, ne manque une montagne sur le rebond. Ses coéquipiers Sow (19e) et Bühler (31e) ont encore bénéficié de deux grosses occasions sur corner.

Le seul éclair suisse est venu des pieds de Ramona Bachmann qui a effacé deux adversaires sur un dribble avant de frapper. Un tir dévié par la gardienne Barbora Votikova qui n’a pas eu à réaliser des miracles dans ses cages.

L’essentiel est malgré tout acquis avec ce match nul et un but inscrit à l’extérieur. Il faudra pourtant se montrer plus incisives mardi soir à Thoune pour s’éviter une mauvaise surprise.

République tchèque - Suisse 1-1 (0-0) Afficher plus Stade de Chomutov, République tchèque. Huis-clos. Arbitres: Mmes Foster, Williams (WAL) et Kourompylia (GRE). Buts: 49e Svitkova (pen.) 1-0. 90e Crnogorcevic (pen.) 1-1. Rép. tchèque: Votikova; Petrikova, Bertholdova, Sonntagova; Bartonova, Svitkova, Cahynova, Dubcova; Staskova (82e Mrazova), Martinkova (66e Pochmanova), Szewieczkova (90e+1 Cerna). Sélectionneur: Karel Rada. Suisse: Thalmann; Maritz, Bühler, Stierli, Aigbogun (65e Marti); Wälti; Gut (87e Pando), Sow (65e Fölmli), Maendly (65e Xhemaili); Crnogorcevic, Bachmann. Sélectionneur: Nils Nielsen. Avertissements: 39e Staskova, 64e Sonntagova, 67e Szewieczkova, 75e Bachmann. Notes: Petrikova dévie le ballon sur sa propre barre (5e). La Suisse sans Reuteler, Calligaris ni Kiwic (blessées). Match retour le mardi 13 avril à Thoune (20h).

