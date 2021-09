Football – La Suisse s’entraînera à Lausanne Avant son match contre l’Irlande du Nord, le 9 octobre, l’équipe de Murat Yakin se préparera à la Pontaise. Sport-Center

Murat Yakin est très heureux de venir à Lausanne. AFP

Avant d’affronter l’Irlande du Nord à Genève, le 9 octobre, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022, l’équipe de Suisse prendra ses quartiers au Stade olympique de la Pontaise où elle s’entraînera du 4 au 7 octobre.

Le public est invité à venir voir s’entraîner les joueurs sélectionnés par Murat Yakin le 4 octobre, de 17 à 19 heures. L’entrée sera gratuite et aucune réservation n’est nécessaire.

C’est la troisième fois que la Suisse s’entraîne à Lausanne ces dernières années, après ses visites lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018 et l’Euro 2020. «Je suis très heureux, et les joueurs aussi, de retrouver Lausanne et les fans pour un entraînement public après cette longue absence en Suisse romande due au Covid. Nous espérons que le public sera nombreux pour nous apporter son énergie et ses encouragements», a déclaré Murat Yakin dans un communiqué.

