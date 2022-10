Football – La Suisse sera dans le chapeau 3 pour le tirage au sort du Mondial 2023 Tout juste qualifiées pour la deuxième Coupe du monde de leur histoire, les Suissesses ont appris qu’elles seront placées dans le chapeau 3 pour le tirage au sort, après la révélation du dernier classement FIFA ce jeudi.

Les Suissesses ont validé cette semaine leur ticket pour la phase finale du Mondial 2023. AFP

Les choses concrètes se précisent. Deux jours après avoir validé leur qualification pour la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023, au terme d’un match hitchcockien face au Pays de Galles (2-1 a.p.), la Suisse peut déjà spéculer sur les adversaires qu’elle affrontera dans son groupe. En effet, la composition des chapeaux pour le tirage au sort de la phase de groupes – programmé le 22 octobre – est connue suite à la publication du nouveau classement FIFA, ce jeudi.

Les six meilleures équipes de ce classement mondial (États-Unis, Suède, Allemagne, Angleterre, France, Espagne) prennent place dans le chapeau 1, en compagnie des pays-hôtes Australie et Nouvelle-Zélande, ce qui leur offre un tirage a priori plus abordable. Les Espagnoles, 8es du classement précédent, grimpent au 6e rang à la faveur notamment de leur victoire 2-0 contre les États-Unis, doubles championnes du monde en titre, mardi en amical. Battues dans le même temps par la Norvège (0-2), les Néerlandaises font le chemin inverse et glissent de la 6e à la 8e place. Les vice-championnes du monde se retrouvent donc dans le chapeau 2, comme le Canada et le Brésil notamment.

Les Suissesses, 21es de la hiérarchie mondiale, se retrouveront dans le troisième chapeau.

La France conserve sa 5e place au classement FIFA malgré ses récentes défaites en Allemagne (1-2) et en Suède (0-3).

Au total, 32 équipes prendront part à la Coupe du monde organisée en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. La Suisse fêtera sa deuxième participation à un Mondial après l’édition 2015, où elle avait atteint les 8es de finale.

La composition des chapeaux Afficher plus Chapeau 1: Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Suède, Allemagne, Angleterre, France, Espagne. Chapeau 2: Canada, Pays-Bas, Brésil, Japon, Norvège, Italie, Chine, Corée du Sud. Chapeau 3: Danemark, Suisse, République d'Irlande, Colombie, Argentine, Vietnam, Costa Rica, Jamaïque. Chapeau 4: Nigeria, Philippines, Afrique du Sud, Maroc, Zambie, barragiste (groupe A), barragiste (groupe B), barragiste (groupe C).

Sport-Center/AFP

