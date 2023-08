Nouvelle canicule – La Suisse sera sous un dôme de chaleur dès vendredi Des températures jusqu’à 35 degrés sont prévues à l’ombre en plaine. À Genève et en Valais central le thermostat pourrait même monter jusqu’à 37 degrés.

Dès vendredi, le mercure pourra atteindre 35 degrés à l’ombre en plaine, et ce au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine. KEYSTONE/Elia Bianchi

Les fortes chaleurs redoubleront d’intensité en Suisse, en cette fin de semaine. Un dôme de chaleur surplombera le pays dès vendredi, pour une durée indéterminée.

Dès vendredi, le mercure pourra atteindre 35 degrés à l’ombre en plaine, et ce au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine. La «bulle» de chaleur sera présente sur la majeure partie de l’Europe, et la Suisse sera touchée de plein fouet, indique la plateforme Meteonews.ch dans un communiqué.

Les montagnes aussi touchées

Le bassin genevois et le Valais central pourraient être les régions les plus touchées, où les températures pourraient monter jusqu’à 37 degrés. Les montagnes ne seront guère épargnées. On pourrait y mesurer jusqu’à 30 degrés.

Un dôme de chaleur semblable avait duré jusqu’à plusieurs semaines au Canada en juin 2021, ou encore cet été sur le bassin méditerranéen.

ATS

