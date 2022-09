Avions de combat – La Suisse signe le contrat d’acquisition des F-35 avec les États-Unis Le contrat pour l’acquisition de 36 appareils américains pour un peu plus de 6 milliards de francs a été signé ce lundi chez Armasuisse à Berne.

La Suisse a acheté 36 avions de combat de type F-35A aux États-Unis. KEYSTONE

Le directeur général de l’armement Martin Sonderegger et le chef de projet Darko Savic ont signé lundi chez Armasuisse le contrat avec le gouvernement américain pour l’acquisition de 36 avions de combat de type F-35A. Les premiers avions doivent être livrés en 2027.

Les F-35A remplaceront la flotte actuelle de F/A-18 Hornet et de F-5 Tiger. L’achat des 36 avions de combat F-35 est ainsi entériné contractuellement après l’adoption du crédit d’engagement par le Parlement suisse le 15 septembre dernier, précise Armasuisse dans un communiqué.

6,035 milliards de francs

Le contrat d’acquisition des 36 appareils américains représente un montant de 6,035 milliards de francs. Il se situe ainsi dans l’enveloppe de financement maximale acceptée par la population suisse dans les urnes, note Armasuisse. Les autorités des États-Unis avaient, pour leur part, signé le contrat il y a un an.

Les coûts d’acquisition du F-35A englobent, en plus des avions, des équipements répondant à des usages spécifiques, des armes et des munitions, des packs logistiques, des systèmes de planification et d’évaluation des missions, des systèmes d’instruction ainsi qu’une formation initiale.

ATS

